Партизани провели розвідку на аеродромі в Євпаторії, де окупанти ремонтують літаки
Українські партизани руху "Атеш" проникли та провели розвідку на аеродромі у тимчасово окупованій Євпаторії, де російські загарбники ремонтують літаки
Про це повідомляє рух "Атеш".
Зазначається, що на території аеродрому виявили: ЗРПК 96К6 "Панцир", кілька літаків Бе-12 та Ан-12.
"За наявною інформацією на даному об'єкті проводяться ремонтні роботи деяких бортів. Також встановлено відсутність постійної охорони всієї території", - йдеться у повідомленні.
Координати: 45.217859, 33.391138
- Нещодавно українські партизани руху "Атеш" виявили та надали координати особового складу та тренувального табору росіян у тимчасово окупованому Криму.
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