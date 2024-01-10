Агенти "Атеш" виявили в Криму тренувальний табір РФ
Українські партизани руху "Атеш" виявили та надали координати особового складу та тренувального табору росіян у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє рух "Атеш".
"Наші агенти розвідали місце розташування особового складу та тренувального табору Росії в Чорноморську. База розташована прямо на старому винзаводі, який давно не працює", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на контрольно-пропускному пункті перебували кілька людей, до 120 осіб були всередині. Також там були до 5 одиниць КамАЗів для перевезення особового складу та боєкомплекту, одна машина зв'язку "ГАЗ-66" та УАЗ.
Координати: 45.497557, 32.717339
- 4 січня в тимчасово окупованому Криму повідомили про вибухи в Севастополі та Євпаторії. У ЗСУ підтвердили прильоти, міноборони РФ написали про збиття 10 ракет.
- Унаслідок цього окупанти залишилися без радіолокаційного забезпечення.
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