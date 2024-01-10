Агенти "Атеш" виявили в Криму тренувальний табір РФ

Про це повідомляє рух "Атеш".

"Наші агенти розвідали місце розташування особового складу та тренувального табору Росії в Чорноморську. База розташована прямо на старому винзаводі, який давно не працює", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на контрольно-пропускному пункті перебували кілька людей, до 120 осіб були всередині. Також там були до 5 одиниць КамАЗів для перевезення особового складу та боєкомплекту, одна машина зв'язку "ГАЗ-66" та УАЗ.

Координати: 45.497557, 32.717339