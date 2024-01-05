Окупанти залишилися без РЛС: "Атеш" про наслідки удару по військовій частині РФ у Євпаторії
Унаслідок удару 4 січня по військовій частині росіян у тимчасово окупованому Криму поблизу Євпаторії окупанти залишилися без радіолокаційного забезпечення
Про це повідомляє "Атеш".
Учора, 4 січня, агенти партизанського руху "Атеш" провели дорозвідку військової частини зв'язку поблизу Євпаторії, по якій було завдано ракетний удар.
"Агенти повідомляють таку інформацію: було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова. Мінус РЛС", - йдеться у повідомленні.
Водночас партизани підсумували: "ППО в Євпаторії придушене. Воно точно більше не перебуватиме в ураженій частині н.п. Затишне біля Євпаторії".
Агенти також надали дані Силам оборони України про чисельні об’єкти росіян на тимчасово окупованих територіях України.
"Удари не припиняться до тих пір, доки останній окупант не покине українські території",- підкреслили партизани.
- 4 січня в тимчасово окупованому Криму повідомили про вибухи в Севастополі та Євпаторії. У ЗСУ підтвердили прильоти, міноборони РФ написали про збиття 10 ракет.
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