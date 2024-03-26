Окупанти готуються до посилення мобілізації на Луганщині: на підприємствах збирають списки важливих працівників

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Військкомати так званої "ЛНР" збирають з підприємств списки найбільш важливих працівників з-поміж заброньованих. Зокрема, вчора і сьогодні відповідні документи необхідно подати в Довжанську", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що тим працівникам, які не увійдуть до цих списків, анулюють відстрочку.

За словами Лисогора, окупанти збирають такі списки ще й для того, щоб з'ясувати, скільки чоловіків вони зможуть призвати без розшуків.