Окупанти готуються до посилення мобілізації на Луганщині: на підприємствах збирають списки важливих працівників
У тимчасово окупованій Луганській області російські окупанти проводять підготовку до посилення мобілізації: військкомати збирають на підприємствах списки найбільш важливих працівників
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Військкомати так званої "ЛНР" збирають з підприємств списки найбільш важливих працівників з-поміж заброньованих. Зокрема, вчора і сьогодні відповідні документи необхідно подати в Довжанську", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що тим працівникам, які не увійдуть до цих списків, анулюють відстрочку.
За словами Лисогора, окупанти збирають такі списки ще й для того, щоб з'ясувати, скільки чоловіків вони зможуть призвати без розшуків.
- Раніше заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що невдовзі після так званих виборів президента РФ російський диктатор Володимир Путін накаже провести наступну хвилю примусової мобілізації для війни з Україною.
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