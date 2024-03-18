Путін невдовзі після "виборів" проведе нову хвилю мобілізації, Україна має підготуватися, – Міноборони
Невдовзі після так званих виборів президента РФ російський диктатор Володимир Путін накаже провести наступну хвилю примусової мобілізації для війни з Україною
Про це заявив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
За його словами, Росія має величезний ресурс живої сили, адже мільйони росіян підтримують агресивну війну Путіна проти українців.
"Ті, хто спостерігає зростальну статистику втрат росармії у війні з Україною і думає, що вони мають зупинитися, помиляються. Вони не зупиняться! Бо солдати в Росії – це розхідний матеріал. Підтвердження того – просування росармії до Бахмута, потім – Авдіївки. Росіяни зазнали величезних втрат під час "м’ясних штурмів" цих міст", - нагадав Гаврилюк.
Він зазначив, що з моменту останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" (листопад 2023 року) російська армія втратила в Україні понад 32 тис. своїх військових, а загалом – уже понад 431 тис.
"Але ні Путіна, ні російських командирів величезні втрати своїх людей не зупиняють. Без сумніву, через деякий час після імітації виборів у Росії Путін пожене своїх нових солдатів уперед із новою люттю. Він накаже провести наступну примусову мобілізацію, збере нових найманців із третіх країн", - спрогнозував Гаврилюк.
На його переконання, Україна має підготуватися до нової хвилі мобілізації у РФ і здійснити підсилення бригад і створення резервів.
- Раніше цього місяця CNN із посиланням на розвідку НАТО писало, що Росія виробляє близько 250 тис. артилерійських боєприпасів на місяць, або близько 3 млн на рік. Це втричі більше за кількість, яку США та країни ЄС можуть надіслати Україні.
- За словами Гаврилюка, наразі перевага в артилерійському вогні вздовж лінії фронту становить 7:1 на користь РФ.
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