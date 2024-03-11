РФ виготовляє втричі більше боєприпасів, ніж союзники можуть надіслати Україні, - CNN

Про це пише CNN з посиланням на розвідку НАТО.

Як розповів чиновник європейської розвідки, разом США та Європа мають потужність виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів щорічно для відправки Україні.

Зазначається що збройні сили США поставили перед собою мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, що вдвічі менше російського щомісячного виробництва. Навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі $60 млрд призупинено в Конгресі.

"Ми зараз розпочали війну виробничих ресурсів. Результат в Україні залежить від того, що кожна зі сторін має для ведення війни", - сказав неназваний чиновник НАТО.

За даними співрозмовників CNN, наразі РФ випускає близько 10 тисяч снарядів на день, у порівнянні з лише 2 тисячами на день з українського боку.

Співробітник європейських спецслужб повідомив, що в деяких місцях на передовій ситуація ще гірша.

У тексті йдеться, що США та їхні союзники передали Україні низку високотехнологічної зброї, проте військові аналітики кажуть, що війну, швидше за все, можна виграти або програти залежно від того, хто випустить найбільше артилерійських снарядів.

"Питання номер один зараз - це боєприпаси. Саме ті артилерійські снаряди, тому що Росія справді створює значну перевагу у виробництві та створює значну перевагу на полі бою", - наголосив представник НАТО.

CNN пише, що Росія підтримує роботу своїх заводів із виробництва снарядів у цілодобовому режимі. За їхніми даними, у російському оборонному секторі зараз працюють близько 3,5 млн людей у порівнянні з 2-2,5 млн до початку війни. Крім того, Росія отримує снаряди від Ірану та Північної Кореї.

За словами представника розвідки, РФ "вклала в гру все, що у неї є", і російська бойова машина працює на повну потужність. Однак західна розвідка не очікує, що Москва зможе досягти будь-яких значних цілей на полі бою найближчим часом.

За оцінками експертів, у довгостроковій перспективі Захід все ж таки здатний наздогнати Росію у виробництві снарядів і при цьому випускати якісніше обладнання.

"Захід лише починає активізувати створення інфраструктури, щоб забезпечити потрібний рівень виробництва боєприпасів", - сказав заступник керівника Європейського командування США генерал-лейтенант Стівен Башем.

Також за іншими оцінками західної розвідки, загальне співвідношення ресурсів все ж таки забезпечує перевагу Москви, особливо якщо уряд США не зможе розблокувати пакет допомоги Україні, проти якого виступають республіканські депутати Конгресу.