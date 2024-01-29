Заходу потрібно два роки, аби виробити для України достатню кількість боєприпасів, - FT

Про це повідомляє The Financial Times.

Співрозмовник розповів виданню, що західним оборонним компаніям потрібно два роки для виробництва достатньої кількості боєприпасів для українських солдатів, аби вони були забезпечені ними так само як і російські окупанти.

Також у матеріалі зауважують, країни Заходу мусять збільшувати поставки в Україну і водночас нарощувати власні оборонні арсенали.

"Виробники зброї живуть із фундаментальною дилемою: у мирний час, коли їм потрібен постійний потік контрактів, у політиків немає стимулу витрачатися на зброю. Однак у періоди нестабільності витрати на оборону зростають, що призводить до повного портфеля замовлень, але тривалих затримок, оскільки компаніям бракує кваліфікованих працівників для заповнення ланцюжка поставок", - йдеться в матеріалі.