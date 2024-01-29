Rheinmetall побудує новий завод з виробництва снарядів для Бундесверу та України
Генеральний директор німецької компанії Rheinmetall заявив, що концерн збудує новий завод для пришвидшення темпів виробництва зброї. Снаряди постачатимуть і Україні
Про це повідомляє Bild.
Зазначається, що керівник Rheinmetall Армін Паппергер підкреслив хорошу співпрацю між федеральним урядом і збройовою промисловістю: "Багато чого змінилося на краще у військових закупівлях. Лише Rheinmetall минулого року отримав замовлення або рамкові угоди від федерального уряду на суму понад 10 млрд євро - для Бундесверу та для України. Цього року ця сума зросте щонайменше до 15 млрд".
Щодо повільних поставок снарядів, він відкинув такі звинувачення.
"Темпи швидкі: те, що раніше зайняло десять років, тепер досягається за кілька місяців. Тепер ми побудуємо нову фабрику боєприпасів у Німеччині в рекордні терміни, щоб створити стратегічну безпеку поставок", - сказав гендиректор Rheinmetall.
- 18 грудня стало відомо, що німецька компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання десятків тисяч снарядів різних типів для ЗСУ, що заплановане на 2025 рік.
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