Rheinmetall побудує новий завод з виробництва снарядів для Бундесверу та України

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що керівник Rheinmetall Армін Паппергер підкреслив хорошу співпрацю між федеральним урядом і збройовою промисловістю: "Багато чого змінилося на краще у військових закупівлях. Лише Rheinmetall минулого року отримав замовлення або рамкові угоди від федерального уряду на суму понад 10 млрд євро - для Бундесверу та для України. Цього року ця сума зросте щонайменше до 15 млрд".

Щодо повільних поставок снарядів, він відкинув такі звинувачення.

"Темпи швидкі: те, що раніше зайняло десять років, тепер досягається за кілька місяців. Тепер ми побудуємо нову фабрику боєприпасів у Німеччині в рекордні терміни, щоб створити стратегічну безпеку поставок", - сказав гендиректор Rheinmetall.