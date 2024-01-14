Швеція збільшить виробництво артилерійських боєприпасів 155-мм для України

Про це повідомляє управління матеріального забезпечення оборони (FMV) Швеції.

Зазначається, що угода спрямована на збільшення поставок 155-мм артилерійських боєприпасів і посилення надійності постачання.

"Зараз ми робимо наступний важливий крок, щоб прискорити інвестиції у виробничі потужності галузі. Це скоротить терміни поставок, підвищить нашу спроможність надавати підтримку Україні і водночас зміцнить надійність постачань артилерійських боєприпасів у Швеції та Північному регіоні в довгостроковій перспективі", - заявив керівник напряму озброєнь FMV Йонас Лоцне.

Швеція наголошує, що "це вже третій крок у масштабних зусиллях щодо збільшення виробництва боєприпасів для забезпечення постійної підтримки України".