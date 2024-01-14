Швеція збільшить виробництво артилерійських боєприпасів 155-мм для України
Уряд Швеції підписав угоду із виробником боєприпасів Nammo про збільшення потужностей виробництва артилерійських снарядів, а також зміцнення ланцюгів постачання
Про це повідомляє управління матеріального забезпечення оборони (FMV) Швеції.
Зазначається, що угода спрямована на збільшення поставок 155-мм артилерійських боєприпасів і посилення надійності постачання.
"Зараз ми робимо наступний важливий крок, щоб прискорити інвестиції у виробничі потужності галузі. Це скоротить терміни поставок, підвищить нашу спроможність надавати підтримку Україні і водночас зміцнить надійність постачань артилерійських боєприпасів у Швеції та Північному регіоні в довгостроковій перспективі", - заявив керівник напряму озброєнь FMV Йонас Лоцне.
Швеція наголошує, що "це вже третій крок у масштабних зусиллях щодо збільшення виробництва боєприпасів для забезпечення постійної підтримки України".
- Також напередодні уряд Швеції ухвалив рішення про надання Україні 50 мільйонів шведських крон (5,8 мільйона доларів), вони підуть на фінансування вже погоджених проєктів, на які бракує коштів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.06 Купівля 38.06Продаж 38.83
- EUR Купівля 41.79Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе