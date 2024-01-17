Польща шукає способи виробляти більше боєприпасів для України

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Давосі, передає Reuters.

"Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів та спорядження, а також те, що у нас ще є на складах", - сказав очільник польського МЗС.

Сікорський нагадав союзникам, що вартість стримування Росії в разі захоплення нею України буде набагато більшою за вартість постачання українцям зброї для ефективного захисту від агресії.