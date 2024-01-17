Польща шукає способи виробляти більше боєприпасів для України
Новий польський уряд шукає можливості, як збільшити виготовлення боєприпасів та військової техніки для України в межах роботи над новим пакетом допомоги
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Давосі, передає Reuters.
"Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів та спорядження, а також те, що у нас ще є на складах", - сказав очільник польського МЗС.
Сікорський нагадав союзникам, що вартість стримування Росії в разі захоплення нею України буде набагато більшою за вартість постачання українцям зброї для ефективного захисту від агресії.
- Раніше Єврокомісія запевнила, що Україна отримає обіцяні 1 млн снарядів до весни.
- Уряд Швеції повідомив про укладення угоди, спрямованої на збільшення постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.86 Купівля 37.86Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.24Продаж 42.3
- Актуальне
- Важливе