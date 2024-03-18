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Війна з Росією: хроніка
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Рашисти 36 разів за добу намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку

18 березня, 2024 понедiлок
07:10
Війна з Росією на фото ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 72 бойові зіткнення, вороги завдали 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, 95 обстрілювали позиції наших військ і населені пункти з РСЗВ

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 18 березня.

Авіаударів та обстрілів

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької та Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках 

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не зафіксовано.

На Сіверському та Слобожанському напрямках рашисти зберігають військову присутність у прикордонних районах і проводять диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Також ворог і далі нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог двічі марно намагався штурмувати позиції Сил оборони в районі Синьківки на Харківщині.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районі Роздолівки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 ворожих атак у районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують рашистів у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди на Донеччині. Тут ворог за підтримки авіації 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції Сил оборони в районах Роботиного та північно-західніше від Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби він тричі штурмував позиції українських військ.

Авіація Сил оборони вдарила по шести районах зосередження рашистів та їхньої техніки

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу противника.

Теги:
військові
Луганщина
Сумщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
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