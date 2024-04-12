Окупанти ховають військову техніку в Криму через побоювання атак ЗСУ, - "Атеш"

Про це повідомляє "Атеш".

"Агенти "Атеш" у Джанкойському районі повідомляють, що росіяни ховають свої танки, системи ППО та іншу військову техніку на одному з місцевих сільськогосподарських підприємств", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти прикриваються цивільними об'єктами, щоб урятувати свою техніку. Партизани вважають, що росіяни навмисно підставляють мирних жителів під удар.

Координати: 45.66902623, 34.38993994.