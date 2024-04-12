Окупанти ховають військову техніку в Криму через побоювання атак ЗСУ, - "Атеш"
Російські терористи ховають військову техніку в тимчасово окупованому Криму через побоювання ударів українських військових
Про це повідомляє "Атеш".
"Агенти "Атеш" у Джанкойському районі повідомляють, що росіяни ховають свої танки, системи ППО та іншу військову техніку на одному з місцевих сільськогосподарських підприємств", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти прикриваються цивільними об'єктами, щоб урятувати свою техніку. Партизани вважають, що росіяни навмисно підставляють мирних жителів під удар.
Координати: 45.66902623, 34.38993994.
- Російські військові на тимчасово окупованих територіях Херсонської області відмовляються виконувати бойові завдання й самовільно покидають локації розміщення своїх військ.
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