Росіяни відмовляються виконувати бойові завдання та покидають місця дислокації на ТОТ Херсонщини, - "Атеш"

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

Партизани зазначають, що на ТОТ Херсонщини військові РФ масово зникають. Агенти дізналися з офіційних доповідей, які отримувало угрупування ЗС РФ "Дніпро", що окупанти залишають місця дислокації, відмовляючись виконувати бойові завдання. Підкреслено: деяких росіян, яких занесли в документи як таких, що "самовільно залишили частину", виявляли на ТОТ Херсонської області.

В "Атеш" також зауважили, що РФ продовжує фільтраційні заходи в населених пунктах, які розташовані неподалік кордону з тимчасово окупованим Кримом. За інформацією Руху спротиву, підрозділам росгвардії наказали затримувати українських партизанів, які передають дані ЗСУ про локації розташування військ РФ.

"Наші агенти також відзначають прибуття великої кількості особового складу окупаційної армії до Новоолексіївки. Ці бойовики розміщуються у вільних покинутих будинках. Більшість із них мають множинні татуювання на тілі. Місцеве населення вважає, що це люди, які раніше перебували у місцях позбавлення волі", - додають партизани.

Фото: "Атеш"

Фото: "Атеш"