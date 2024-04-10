Через страх ударів у Джанкої росіяни перевозять на нове місце боєприпаси й техніку, - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували, що російські окупанти міняють розташування складів боєкомплектів у тимчасово окупованому Джанкої
Про це інформує рух спротиву "Атеш".
Партизани зазначають, що прослідкували за колоною, яка рухалась на Московську трасу в бік аеродрому.
"Нам вдалося з'ясувати, що рашисти настільки бояться ударів, що в паніці намагаються переміщувати з аеродрому боєприпаси та техніку", - йдеться в повідомленні.
Але разом з тим вони запевнили, що відслідковують і нове розташування ворога.
"Але ми ідентифікуємо й більшість нових складів, тому нічого врятувати не вдасться. Всі деталі ми передаємо, як завжди, у правильні руки. Озиратися тепер надто пізно", - наголосили в "Атеш".
Фото: Рух спротиву "Атеш"
Фото: Рух спротиву "Атеш"
- 10 квітня повідомлялося, що партизанський рух "Атеш" вночі провів розвідку порту Кронштадта, де російська армія утримує власні кораблі.
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