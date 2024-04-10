Через страх ударів у Джанкої росіяни перевозять на нове місце боєприпаси й техніку, - "Атеш"

Про це інформує рух спротиву "Атеш".

Партизани зазначають, що прослідкували за колоною, яка рухалась на Московську трасу в бік аеродрому.

"Нам вдалося з'ясувати, що рашисти настільки бояться ударів, що в паніці намагаються переміщувати з аеродрому боєприпаси та техніку", - йдеться в повідомленні.

Але разом з тим вони запевнили, що відслідковують і нове розташування ворога.

"Але ми ідентифікуємо й більшість нових складів, тому нічого врятувати не вдасться. Всі деталі ми передаємо, як завжди, у правильні руки. Озиратися тепер надто пізно", - наголосили в "Атеш".

Фото: Рух спротиву "Атеш"

Фото: Рух спротиву "Атеш"