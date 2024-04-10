Партизани вночі розвідали базу ВМС Росії у місті Кронштадт

Про це повідомляє "Атеш".

Як нам відомо, на базі ВМС Росії базується 3 окремі дивізіони підводних човнів та 105 бригада кораблів охорони водного району. Також партизани довідали, що з порту повністю зникли цивільні судна.

"Біля причалів пришвартовані лише військові, камуфльовані сірим кольором. Винятком є лише білий цивільний буксир, який у зимовий час ходив по колу гавані, щоб розбивати лід", - йдеться у повідомленні.

Також партизани зауважили, що систем ППО навколо бази немає.