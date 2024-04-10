Партизани вночі розвідали базу ВМС Росії у місті Кронштадт
Партизанський рух "Атеш" вночі провів розвідку порту Кронштадта, де російська армія утримує власні кораблі
Про це повідомляє "Атеш".
Як нам відомо, на базі ВМС Росії базується 3 окремі дивізіони підводних човнів та 105 бригада кораблів охорони водного району. Також партизани довідали, що з порту повністю зникли цивільні судна.
"Біля причалів пришвартовані лише військові, камуфльовані сірим кольором. Винятком є лише білий цивільний буксир, який у зимовий час ходив по колу гавані, щоб розбивати лід", - йдеться у повідомленні.
Також партизани зауважили, що систем ППО навколо бази немає.
- Агенти партизанського руху "Атеш" знайшли у тимчасово окупованому Севастополі базу матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.87 Купівля 38.87Продаж 39.36
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе