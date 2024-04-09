Партизани знайшли базу матеріально-технічного забезпечення ЧФ РФ у Севастополі
Агенти партизанського руху "Атеш" знайшли у тимчасово окупованому севастополі базу матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ
Про це повідомляє рух "Атеш".
"Наші агенти продовжують безперервний пошук місць знаходження ЗС РФ на територій півострова. Цього разу вдалося виявити базу матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ", - йдеться у повідомленні.
Партизани зазначають, що зафіксували постійний рух вантажної техніки. Територія знаходиться під постійною охороною, а по периметру розставлені оглядові вишки
Інформацію агенти "Атеш" вже передали Силам оборони України та зазначили, що продовжують спостереження за об’єктом.
Координати місця: 44.625827, 33.546571.
- 8 квітня ствло відомо, що після нещодавньої атаки дронів на російське місто Тула росіяни перекинули туди зенітно-ракетний комплекс "Панцир С-1", аби захистити промислову інфраструктуру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.89 Купівля 38.89Продаж 39.36
- EUR Купівля 42.16Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе