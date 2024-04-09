Партизани знайшли базу матеріально-технічного забезпечення ЧФ РФ у Севастополі

Про це повідомляє рух "Атеш".

"Наші агенти продовжують безперервний пошук місць знаходження ЗС РФ на територій півострова. Цього разу вдалося виявити базу матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначають, що зафіксували постійний рух вантажної техніки. Територія знаходиться під постійною охороною, а по периметру розставлені оглядові вишки

Інформацію агенти "Атеш" вже передали Силам оборони України та зазначили, що продовжують спостереження за об’єктом.

Координати місця: 44.625827, 33.546571.