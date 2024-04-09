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Партизани знайшли базу матеріально-технічного забезпечення ЧФ РФ у Севастополі

9 квітня, 2024 вiвторок
14:29
Війна з Росією "Атеш" виявив базу матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту у Севастополі

Агенти партизанського руху "Атеш" знайшли у тимчасово окупованому севастополі базу матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ

Про це повідомляє рух "Атеш".

"Наші агенти продовжують безперервний пошук місць знаходження ЗС РФ на територій півострова. Цього разу вдалося виявити базу матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначають, що зафіксували постійний рух вантажної техніки. Територія знаходиться під постійною охороною, а по периметру розставлені оглядові вишки 

Інформацію агенти "Атеш" вже передали Силам оборони України та зазначили, що продовжують спостереження за об’єктом. 

Координати місця: 44.625827, 33.546571.

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Теги:
Україна
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Чорноморський флот Росії
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