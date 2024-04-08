Росіяни перекинули ЗРК в Тулу для захисту інфраструктури міста після атаки БПЛА, - "Атеш"
Після нещодавньої атаки дронів на російське місто Тула росіяни перекинули туди зенітно-ракетний комплекс "Панцир С-1", аби захистити промислову інфраструктуру
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
"Наші агенти продовжують досліджувати об'єкти зберігання та переробки нафти", - зазначає партизанський рух.
Агенти встановили, що російські окупанти перекинули в Тулу ЗРК "Панцир С-1" після атаки безпілотника, яка відбулася на початку березня, з метою захистити промислову інфарструктуру міста.
"Зараз це сховище намагаються оперативно спустошити, оскільки комплексів ППО недостатньо для повноцінного захисту всіх критично важливих об'єктів інфраструктури", - додають партизани.
- 3 квітня партизанський рух "Атеш" повідомив, що російські бойовики скаржаться на несправності та неефективність комплексів ППО проти українських дронів.
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