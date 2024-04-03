У російській армії скаржаться на неефективність комплексів ППО проти дронів України, - "Атеш"
Партизанський рух "Атеш" повідомив, що російські бойовики скаржаться на несправності та неефективність комплексів ППО проти українських дронів
Про це пише "Атеш".
Зазначається, що військовослужбовець із підрозділу ППО зазначає, що керівництво почало використовувати старі ЗРК "Куб", які "дуже погано виявляють себе".
"Зважаючи на все, ця техніка була вилучена зі старих запасів, а ракети для цього зенітно-ракетного комплексу погіршилися під час зберігання на складах. Найчастіше вони просто не можуть вразити ціль, навіть якщо вона виявлена", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, більшість працездатних ЗРК було відправлено на фронт, а в тилових містах залишилися несправні чи зношені. За словами бойовика, 65-80% усіх зенітно-ракетних комплексів РФ мають несправності. Водночас більшість операторів не отримали належного навчання, а підготовлені фахівці гинуть на війні в Україні.
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