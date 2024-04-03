Атака по нафтопереробному заводу в Татарстані свідчить про переломний етап у питанні ударів по глибокому тилу РФ, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що за даними агентства Reuters, удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до зупинки близько 14% всіх нафтопереробних потужностей Росії.

"Удари 2 квітня є першими українськими ударами по Татарстану, а віддаленість цілей від кордонів України є суттєвим переломом у продемонстрованій Україні здатності завдавати ударів далеко в російському тилу", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що такі удари "є необхідним компонентом української кампанії з використання асиметричних засобів для деградації галузей, які постачають і підтримують російську армію".