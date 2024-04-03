Атака по нафтопереробному заводу в Татарстані свідчить про переломний етап у питанні ударів по глибокому тилу РФ, - ISW
Нещодавня атака українських безпілотників по нафтопереробному заводу в Республіці Татарстан свідчить про переломний етап стратегії України щодо ударів по глибокому тилу РФ
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що за даними агентства Reuters, удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до зупинки близько 14% всіх нафтопереробних потужностей Росії.
"Удари 2 квітня є першими українськими ударами по Татарстану, а віддаленість цілей від кордонів України є суттєвим переломом у продемонстрованій Україні здатності завдавати ударів далеко в російському тилу", - йдеться у повідомленні.
Аналітики зауважили, що такі удари "є необхідним компонентом української кампанії з використання асиметричних засобів для деградації галузей, які постачають і підтримують російську армію".
- Уранці 2 квітня влада суб'єкта Росії республіки Татарстан, яка розташована за понад 1000 км від України, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого буцімто є постраждалі. Повідомляється, що ГУР атакувало завод зі збірки російських ударних БПЛА Shahed-136/131.
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