Окупанти мають намір вийти на Костянтинівку, триває боротьба за місто, - майор запасу НГУ Гетьман
Покровський, Донецький напрямки і Часів Яр, швидше за все, варто об'єднати в один напрямок - Костянтинівський
Таку думку висловив Ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман в етері Еспресо.
"Ворог має плани. Його ціль - вийти на Костянтинівку. Це залізниця, якою ми активно користуємося, як будь-яка армія під час війни. Тому триває боротьба за це місто. Чи вдасться окупантам туди дійти, побачимо. Відстань від Часового Яру близько 15 км, від Торецького та Покровсього напрямків - по 20-25 км, це відносно невелика відстань. Але враховуючи те, як ЗСУ тримають там оборону і розуміють, що це важливий об'єкт для оборони, думаю їм вдасться призупинити наступ ворога", - зазначив він.
Втрачати Костянтинівку Україні вкрай невигідно. Однак все залежить від наступних факторів: "З боку росіян - це питання, скільки вони зможуть залучити туди сил та засобів. З нашої сторони - це зброя, яку нам мають передавати наші партнери, фортифікації, які мали б бути вже побудовані, і люди, які мають бути залучені до ЗСУ", - каже Гетьман.
Складова мобілізації вкрай важлива, адже у росіян перевага у чисельності, додав він.
"Деякі українські підрозділи, які тримають оборону не укомплектовані на 100%. Тому складова по мобілізації вкрай важлива. Росіяни постійно замінюють наступаючі групи. Ми ж, тримаємо оборону одними людьми. В нас людей менше, не такі можливості. Росіяни посилюються, мобілізуються", - сказав майор запасу НГУ.
- Український недержавний OSINT-проєкт DeepState 23 червня заявив, що армія РФ повністю окупувала село Новоолександрівка на Донеччині. Йдеться про рух окупантів на автошлях Покровськ - Костянтинівка. Проте військові спростували інформацію про повне захоплення росіянами населеного пункту
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