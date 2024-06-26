Окупанти мають намір вийти на Костянтинівку, триває боротьба за місто, - майор запасу НГУ Гетьман

Таку думку висловив Ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман в етері Еспресо.

"Ворог має плани. Його ціль - вийти на Костянтинівку. Це залізниця, якою ми активно користуємося, як будь-яка армія під час війни. Тому триває боротьба за це місто. Чи вдасться окупантам туди дійти, побачимо. Відстань від Часового Яру близько 15 км, від Торецького та Покровсього напрямків - по 20-25 км, це відносно невелика відстань. Але враховуючи те, як ЗСУ тримають там оборону і розуміють, що це важливий об'єкт для оборони, думаю їм вдасться призупинити наступ ворога", - зазначив він.

Втрачати Костянтинівку Україні вкрай невигідно. Однак все залежить від наступних факторів: "З боку росіян - це питання, скільки вони зможуть залучити туди сил та засобів. З нашої сторони - це зброя, яку нам мають передавати наші партнери, фортифікації, які мали б бути вже побудовані, і люди, які мають бути залучені до ЗСУ", - каже Гетьман.

Складова мобілізації вкрай важлива, адже у росіян перевага у чисельності, додав він.

"Деякі українські підрозділи, які тримають оборону не укомплектовані на 100%. Тому складова по мобілізації вкрай важлива. Росіяни постійно замінюють наступаючі групи. Ми ж, тримаємо оборону одними людьми. В нас людей менше, не такі можливості. Росіяни посилюються, мобілізуються", - сказав майор запасу НГУ.