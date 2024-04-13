Окупанти на Луганщині направляють колишніх вчителів української мови безкоштовно викладати російську літературу в одному з "вишів"
До так званого Луганського державного педагогічного університету російські загарбники направляють педагогів, які мають освіту за фахом "Українська мова і література" безкоштовно навчати студентів російської мови і літератури
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, цей так званий ВНЗ на окупованій території Луганської області проводить безкоштовне профнавчання за напрямами "російська мова та література" і "дошкільна освіта".
Тож туди загарбники відправляють педагогів, які мають диплом про освіту "Українська мова та література", а також тих, в кого не дійсні курси підвищення кваліфікації після 2014 року.
"Кадри для пропаганди серед школярів там готові штампувати за 256 годин. Саме стільки тривають ці курси", - додає Лисогор.
- У листопаді повідомлялося, що до шкіл у тимчасово окупованому Сорокиному Луганської області росіяни завезли нових вчителів російської мови та літератури: на ТОТ існує дефіцит педагогів.
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