Окупанти на Луганщині направляють колишніх вчителів української мови безкоштовно викладати російську літературу в одному з "вишів"

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, цей так званий ВНЗ на окупованій території Луганської області проводить безкоштовне профнавчання за напрямами "російська мова та література" і "дошкільна освіта".

Тож туди загарбники відправляють педагогів, які мають диплом про освіту "Українська мова та література", а також тих, в кого не дійсні курси підвищення кваліфікації після 2014 року.

"Кадри для пропаганди серед школярів там готові штампувати за 256 годин. Саме стільки тривають ці курси", - додає Лисогор.