РФ завезла до шкіл окупованого Сорокиного на Луганщині нових вчителів російської мови, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Повідомляється, що загарбники привезли до окупованого міста так званих вчителів з російської Тюмені. Як повідомляють у Нацспротиві, вони прибули до Сорокиного задля продовження русифікації.

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"На ТОТ окупанти мають дефіцит "педагогів" саме з мови та історії, адже саме ці предмети є найважливішими в політиці зміни самоідентифікації українських дітей. Тому ворог змушений ввозити відповідних спеціалістів з РФ у школи, які виконують роль пропагандистських осередків", - розповіли у ЦНС.