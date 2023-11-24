РФ завезла до шкіл окупованого Сорокиного на Луганщині нових вчителів російської мови, - Нацспротив
До шкіл у тимчасово окупованому Сорокиному Луганської області росіяни завезли нових вчителів російської мови та літератури: на ТОТ існує дефіцит педагогів
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Повідомляється, що загарбники привезли до окупованого міста так званих вчителів з російської Тюмені. Як повідомляють у Нацспротиві, вони прибули до Сорокиного задля продовження русифікації.
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"На ТОТ окупанти мають дефіцит "педагогів" саме з мови та історії, адже саме ці предмети є найважливішими в політиці зміни самоідентифікації українських дітей. Тому ворог змушений ввозити відповідних спеціалістів з РФ у школи, які виконують роль пропагандистських осередків", - розповіли у ЦНС.
- Водночас у школах на тимчасово окупованих територіях Донецької області учні мають можливість факультативно вивчати українську мову. Росіяни погрожують школярам, які виявляють ініціативу щодо відвідування такого факультативу.
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