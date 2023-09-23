Як Росія зомбує українських дітей з ТОТ та чим це загрожує у майбутньому

Еспресо розповість про російську пропаганду у школах на тимчасово окупованих територіях та які загрози несе така "освіта" РФ у майбутньому

Що у тексті:

Які наративи продукує Росія у своїх підручниках для українських дітей;

Яка ситуація у Маріуполі та інших тимчасово окупованих Росією територіях;

Чого варто боятися у майбутньому від такого впливу Росії на дітей.

Які наративи продукує Росія у своїх підручниках для українських дітей

З 1 вересня для учнів 10-11 класів, які проживають на ТОТ України, на парти потрапив оновлений "єдиний державний підручник з історії РФ". Співавтором підручника став ідеолог "руского міра" Володимир Мединський.

У цьому так званому підручнику переписуються загальновідомі факти останніх 50 років історії. Українським дітям в окупації розказують про нібито несправжність нашої Незалежності, "київський режим" та ультранаціоналістів при владі, які не толерують інакомислення. Росія при тому зображається як "голуб миру", а її військовослужбовці-окупанти національними героями.

Російська влада давно розробила систему пропаганди в освіті на тимчасово окупованих територіях і видала не один подібний до вищезгаданого підручник.

1 вересня українські експерти презентували своє дослідження 23 російських підручників і виокремили щонайменше 20 наративів, які впливають на втрату зв’язку українських дітей в окупації з Україною. При чому це стосується не лише історії, але й інших предметів, як от географії. В тому числі мова йде й про початкові класи. Україна в російській освіті не постає як самостійний суб’єкт, а лише частиною інших країн.

Загалом експерти виділили 3 головні кластери російських наративів:

Формування загальноросійської ідентичності. Хоч Росія є багатонаціональною країною, у підручниках існує лише "рускій народ". З "великою та могутньою" мовою, російською культурою і т.д. Тобто транслюється все, аби дитина забула свою Батьківщину і повірила, що її нова "родіна" – Росія. Тут же з перших класів працює наратив "жить – родине служить". Мілітаризація. Як пояснюють дослідники, практично усі підручники пронизані війною. Ця тема переважає навіть в предметі "література" і в географії. Влада – сакральна. Ця група наративів відповідає за безумовне та позитивне сприйняття влади. Так би мовити, "вся влада від Бога" і критиці не підлягає.

"СВО" і українська мова

У новому російському підручнику згадується і повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тільки там це називається "спеціальною воєнною операцією". Загалом цій війні присвячено 17 параграфів. Українським старшокласникам, яким довелося побачити результати цієї так званої СВО, розказують, що в Україні начебто панує "нацистський режим", через що й Росія була нібито вимушена розгорнути "операцію" – Україна не дотрималася угод (мається на увазі Мінських), аби захистити населення України Росії довелося проводити СВО, а окуповані території є тепер частиною Росії, що стало результатом волевиявлення "врятованих" від "київського режиму" людей.

Окремі розділи розповідають про російських солдатів як посланців миру у 2014 році та західні санкції, що "гірші навіть нападу Наполеона на Москву".

Всю цю пропаганду, щоб краще засвоїлася, повторюють і на "розмовах про важливе", які є обов’язковими.

По суті, в освіті транслюють все те, що й по російських телеканалах, створюючи своєрідну інформаційну бульбашку, на фоні тотального контролю Інтернету.

1 березня 2023 року стало відомо, що Росія збирається видавати й підручники з української мови на тимчасово окупованих територіях.

Так званий підручник повинен "формувати в учнів традиційні російські цінності, що відображають самобутній духовний, історичний і культурний розвиток багатонаціонального народу Росії, історичну пам'ять і спадкоємність поколінь, єдність народів Росії, вищі моральні почуття, пріоритет духовного над матеріальним, сімейні традиції".

"Вони будуть точно такими ж, як і підручники з української мови в радянські часи, де не було української мови, а була російська термінологія з деякими вкрапленнями відцензурованих українських текстів та вправ, які будуть максимально зближувати російську та українську мови. Це проміжна ланка знищення української мови на окупованих територіях", — коментував мовний омбудсмен Тарас Кремінь Суспільному.





Фото: Севастополь, святкування Дня прикордонника у 2019 році / фото "Кримської правозахисної групи"

Діти Маріуполя як об’єкт пропаганди та мілітаризація кримчан

Як розповідає радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зараз в окупованому місті навчається 14783 учні. З них 3629 учнів - це діти мігрантів з Росії. В школах катастрофічно не вистачає вчителів. В середньому по кожній школі відкрито від 7-12 вакансій вчителів. Найбільше не вистачає істориків, математиків, вчителів англійської мови. Українська мова офіційно за бажанням. Неофіційно – по школах є розпорядження зробити все, аби української мови в класах не викладалось.

Також з його слів у коментарі для Радіо Свободи, росіяни активно використовують дітей у Маріуполі як об’єкти пропаганди та тиску на батьків:

"Приходить дитина на урок і їй кажуть: "Крим завжди був російський". Вона приходить додому, каже: «Крим завжди був російським». Батьки кажуть: "Та ну, трохи не так". І кажуть як воно було. Дитина повертається до школи й каже, умовно там: "Не знаю, Марʼя Іванівна, я не згоден, мої батьки сказали, що було отак". До батьків потім приходить ФСБ і каже: "Ще раз і ви не побачите дитину свою". І батьки закрили рота. І уявіть собі звідки все іде. Все йде не зі школи та не від вчителів до певного віку. Все йде з родини. Приходить потім дитина зі школи додому, каже: "Крим же завжди був російський". І що кажуть батьки після попередження? В кращому випадку, мовчать. Що вважає дитина? Так і було".

Крим же став не лише військовою базою для окупантів, але й майданчиком для мілітаризації цивільного населення, а особливо дітей.

Як розповіла керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в інтерв’ю The Village, фактично Росія намагається створити для дітей у Криму безальтернативне майбутнє – служба в російській армії. Це стосується як вивчення переписаної за російською пропагандою історії світу, де про Україну йдеться як про "окраїну", що завжди була російською, так і проведення різних заходів, до прикладу, відкритих уроків, на які запрошують тих, хто брав участь у бойових діях проти України. Їх представляють, звісно, як героїв. Будь-які позашкільні заходи також відбуваються з мілітарними елементами – дітей вчать, як кидати гранату, тримати зброю й так далі. Навіть церква пропагує війну.

Ми вже знаємо про такі проєкти як "Юнармія" чи "Кримпатріотцентр", що фінансуються урядом РФ і де відкрито заявляють про підготовку дітей до військових дій. Під такий вплив російської освіти та пропаганди підпадає, зі слів Ольги Скрипник, близько 200 тис. дітей у Криму.

Щось схоже відбувається і на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, але з більшою жорстокістю.

Чого варто боятися у майбутньому від такого впливу Росії на дітей

На фоні всіх цих дій російських окупантів знищується альтернатива – під заборону росіян потрапляє будь-яка українська освітня література, навіть та, яка не висвітлює взаємини України з Росією.

Як розповідає експертка зі спеціалізованої освіти наукового профілю та кандидатка історичних наук Ірина Жданова, глобально російська пропаганда у школах може вплинути на тероризм з боку молодого покоління.

"Російська пропаганда впливає на їхню ціннісну орієнтацію, і це не має нічого спільного із нашими цінностями демократії, гідності прав людини, євроінтеграції. Я прогнозую збільшення тероризму і в дитячому, і в молодіжному середовищі. Це буде глобальна проблема не лише України, а і всього світу. Саме діти та молодь надзвичайно піддаються впливу екстремізму", — пояснює експертка з освіти у коментарі Східному варіанту.

Свої побоювання висловив і кримський історик Сергій Громенко. У коментарі Крим.Реалії він зазначив, що справжні проблеми можуть початися через декілька років: