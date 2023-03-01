Для мешканців тимчасово окупованих територій загарбники готують "спецпідручник з української мови"
На тимчасово окупованих територіях України росіяни планують викладати українську мову за "спеціальним підручником", мета якого - формувати у дітей "традиційні російські цінності"
Про це інформують "Новини Донбасу".
Згідно з держконтрактом, у Росії створюють підручник з української мови для учнів 5-9 класів на тимчасово окупованих територіях України. Він призначений виключно для тих, хто вирішить продовжити навчання саме українською мовою.
Так званий підручник повинен "формувати в учнів традиційні російські цінності, що відображають самобутній духовний, історичний і культурний розвиток багатонаціонального народу Росії, історичну пам'ять і спадкоємність поколінь, єдність народів Росії, вищі моральні почуття, пріоритет духовного над матеріальним, сімейні традиції".
Навчальні завдання у підручнику мають формувати в дітей "громадянську позицію" та відповідати конституції Росії. Весь ілюстративний матеріал у ньому повинен на 90% складатися з російського контенту.
Розробка такого підручника коштує 8,5 млн руб (4,3 млн грн).
"Учням за рішенням батьків і педагогів надаватиметься можливість і далі вчити українську мову як рідну", - заявив російський міністр освіти Сергій Кравцов.
- У травні 2022 року окупанти змінили "Київську Русь" на "Русь" в підручниках історії для дітей із тимчасово окупованих територій.
- 30 січня міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявив про створення шкільного підручника з історії, до якого буде включено інформацію про війну проти України. Його введуть до програми з наступного навчального року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.32
Купівля 38.32Продаж 39.27
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе