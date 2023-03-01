Для мешканців тимчасово окупованих територій загарбники готують "спецпідручник з української мови"

Про це інформують "Новини Донбасу".

Згідно з держконтрактом, у Росії створюють підручник з української мови для учнів 5-9 класів на тимчасово окупованих територіях України. Він призначений виключно для тих, хто вирішить продовжити навчання саме українською мовою.

Так званий підручник повинен "формувати в учнів традиційні російські цінності, що відображають самобутній духовний, історичний і культурний розвиток багатонаціонального народу Росії, історичну пам'ять і спадкоємність поколінь, єдність народів Росії, вищі моральні почуття, пріоритет духовного над матеріальним, сімейні традиції".

Навчальні завдання у підручнику мають формувати в дітей "громадянську позицію" та відповідати конституції Росії. Весь ілюстративний матеріал у ньому повинен на 90% складатися з російського контенту.

Розробка такого підручника коштує 8,5 млн руб (4,3 млн грн).

"Учням за рішенням батьків і педагогів надаватиметься можливість і далі вчити українську мову як рідну", - заявив російський міністр освіти Сергій Кравцов.