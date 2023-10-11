На ТОТ Донеччини росіяни погрожують школярам, які хочуть вивчати українську мову, - ЦНС
У школах на тимчасово окупованих територіях Донецької області школярі мають можливість факультативно вивчати українську мову: росіяни погрожують учням, які виявляють ініціативу щодо відвідування такого факультативу
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Окупанти внесли уроки з української мови, як факультативний та не обов’язковий для вивчення предмет у всіх підконтрольних закладах загальної середньої освіти на ТОТ Донецької області. За інформацію, яку Центр національного спротиву отримав від підпілля, ворог розробив примітивну програму з вивчення української мови для учнів середніх та старших класів, яка налічує близько 300 годин на 5 років", - йдеться у повідомленні.
Попри примітивність програми, учні виявляють ініціативу щодо вивчення української. Проте, окупанти тиснуть психологічно, принижують та погрожують проблемами з навчанням учням, які обирають такий факультатив.
"Таким чином окупаційна адміністрація планує демонструвати начебто “дотримання” міжнародного права на окупованій території, а саме – права населення на вивчення рідної мови. Однак насправді дана скорочена програма української мови є лише прикриттям для подальшої русифікації регіону", - підсумували у Нацспротиві.
У ЦНС додали, що так росіяни намагаються витіснити українську мову з усіх сфер суспільного життя на тимчасово окупованих територіях.
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