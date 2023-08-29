Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Окупанти завезли на Херсонщину 7 тонн пропагандистських "підручників": найбільше – з історії

Окупанти завезли на Херсонщину 7 тонн пропагандистських "підручників": найбільше – з історії

29 серпня, 2023 вiвторок
13:47
Суспільство книжки

Росіяни завезли на тимчасово окуповані території Херсонщини 7 тонн пропагандистських книг для шкіл. В основному це підручники з історії для старшокласників

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Перед початком навчального року до "російських" шкіл на Херсонщині завезли 7 тонн пропагандистської літератури. Найбільша кількість підручників – з російської історії за 11 клас", - ідеться у повідомленні.

"Саме ця аудиторія є важливою для росіян, адже ворог готується до мобілізації українців на ТОТ", – додали в ЦНС.

Там зазначили, що в цих підручниках РФ перекладає відповідальність за війну на Україну. Також поширюється теза щодо нібито поширення нацизму в Україні.

Також росіяни завозять на ТОТ шкільні набори, видача яких можлива лише тим дітям, батьки яких оформили паспорти РФ.

  • Новий підручник з історії росіяни представили на початку серпня. Метою війни Росії проти України в підручнику названо "захист Донбасу і превентивне забезпечення безпеки Росії". У ньому також ідеться, що "Захід завалив український режим грошима і зброєю", а проти "Росії ввів незаконні санкції".
Новини
Україна
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Сергій Згурець
28 серпня, 2023 понедiлок
Згурець пояснив, до якої лінії оборони противника просуваються ЗСУ після звільнення Роботиного
на фото скріншот відео моменту вибуху в Енергодарі
28 серпня, 2023 понедiлок
В тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух у казармі кадировців
Дмитро Кулеба
29 серпня, 2023 вiвторок
Кулеба заявив, що Україна потребує участі третьої країни для звільнення цивільних з російського полону
Київ
+35°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.63
    Продаж 41.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
29 серпня
15:01
Spotify
Spotify випустив нові віджети для Android
14:58
Ексклюзив
Токмак
"Жодних ознак в Токмаку": депутат облради розповів, як люди в окупації визначають маркери евакуації росіян
14:48
Навчатимуть використовувати ChatGPT: Мінцифра запускає освітній серіал у Дія.Освіта
14:37
Арсен Жумаділов
Перетворитися на найбільшого публічного замовника: новопризначений очільник Агенції ресурсного забезпечення армії Жумаділов розповів про плани
14:31
У Челябінській області впав вертоліт ФСБ, весь екіпаж загинув, — росЗМІ
14:29
допомога дітям до школи
У Києві офлайн навчатимуться 240 тис. школярів, що у 2,5 раза більше, ніж торік
14:24
малюнок, діти
"Через неможливість очного навчання": окупанти вивозять дітей із Ясинуватої до Челябінська
14:22
Ексклюзив
На фото акція на підтримку України у Кракові
Близько третини біженців, імовірно, не повернуться в Україну, - економіст Пендзин
14:21
Тайвань
У Тайвані заявили про ризик ескалації конфлікту з Китаєм через військові маневри в протоці біля острова
14:14
Шахед
У "шахедах" побільшало російських деталей: ГУР шукає, де РФ збирає дрони
14:11
розважальні сайти
Компанія WordPress продає домени зі 100-річною реєстрацією
14:02
OPINION
В'ячеслав Ліхачов
"Теологія заміщення" та інші російські наративи щодо Голокосту
13:57
Папа Римський Франциск
"Не мав наміру вихваляти імперіалізм": у Ватикані розтлумачили слова Папи Франциска про РФ
13:54
Оновлено
перепоховання
Сьогодні Україна відзначає День пам’яті загиблих захисників
13:47
Кордон з Білоруссю
На кордоні Білорусі з Україною через удар блискавки здетонували кілька мін, пошкоджено залізницю
13:47
українці
Опитування: після повномасштабного вторгнення РФ більшість українців змінили сприйняття ефективності влади та бачення майбутнього
13:42
Ексклюзив
Папа Франциск
У скандальній заяві Папи Франциска є ознаки двох елементів операції РФ, - мілітарний історик
13:36
Центр національного спротиву
Колаборанти скаржаться на велику кількість жовто-блакитної символіки
13:16
Оновлено
безпілотник, дрон
Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА по Тульській області, над Чорним морем нібито збили ще один дрон
13:14
Олексій Тандир
Суддю Тандира, підозрюваного у смертельній ДТП з нацгвардійцем, відсторонили від здійснення правосуддя
12:59
гірськолижні курорти
Глобальне потепління може призвести до нестачі снігу та закриття гірськолижних курортів Європи, - вчені
12:58
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі
Очільник МЗС Британії відвідає Китай з метою стабілізації відносин, - The Guardian
12:54
Японія планує поскаржитися до СОТ через заборону Китаю на імпорт морепродуктів
12:50
перше вересня
Як подолати страх чи тривожність: МОН пропонує провести 1 вересня урок про ментальне здоров'я
12:46
Амет Сулейманов
Кримського політв'язня Сулейманова, який потребує термінової операції на серці, перевели до колонії в РФ
12:37
Нафта
Ціна на нафту залишається стабільною через невизначеність попиту
12:29
спека
Спека в Україні: в 11 областях температура повітря побила історичні рекорди
12:28
На Чернігівщині СБУ викрила корупційну схему
Заробили на ухилянтах майже 4 млн грн: чотирьом учасникам корупційної схеми з Чернігівщини оголосили підозру
12:16
На фото: Танцівниці та перформерки Kwinty Dance Company
У Києві покажуть пластичну виставу Intermezzo, музику до якої створив військовий на фронті
12:11
На заході температура повітря спаде завдяки дощам, інші регіони очікує спека: погода на 30 серпня від Наталки Діденко
12:09
Вольфганг Амадея Моцарта
Музика Моцарта полегшує біль немовлят під час медичних процедур, - дослідження
12:09
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 серпня: вартість долара та євро в обмінниках падає
12:04
Маргарита Симоньян
Пропагандистка Симоньян пояснила, чому дрони долітають до Москви: тоді ППО безупинно стрілятиме по птахах
12:03
OPINION
Мирослав Гай
Немає ідеальної зброї. Це війна ресурсів
11:55
У Львові пройшов форум із реінтеграції ветеранів
11:53
лікарня, смерть
Ракетний удар РФ по Чернігову 19 серпня: кількість постраждалих зросла до 214 людей
11:51
Білорусь, Лукашенко
До Білорусі прибув черговий російський ешелон для участі у навчаннях ОДКБ
11:51
Верховна Рада
Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію нардепів
11:44
Ексклюзив
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
Військовий експерт Селезньов розповів, які можливості отримали ЗСУ після знищення позиції ворога на Тарханкуті
11:37
обмін
Додому повернули тіла ще 84 полеглих українських воїнів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV