Окупанти завезли на Херсонщину 7 тонн пропагандистських "підручників": найбільше – з історії
Росіяни завезли на тимчасово окуповані території Херсонщини 7 тонн пропагандистських книг для шкіл. В основному це підручники з історії для старшокласників
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Перед початком навчального року до "російських" шкіл на Херсонщині завезли 7 тонн пропагандистської літератури. Найбільша кількість підручників – з російської історії за 11 клас", - ідеться у повідомленні.
"Саме ця аудиторія є важливою для росіян, адже ворог готується до мобілізації українців на ТОТ", – додали в ЦНС.
Там зазначили, що в цих підручниках РФ перекладає відповідальність за війну на Україну. Також поширюється теза щодо нібито поширення нацизму в Україні.
Також росіяни завозять на ТОТ шкільні набори, видача яких можлива лише тим дітям, батьки яких оформили паспорти РФ.
- Новий підручник з історії росіяни представили на початку серпня. Метою війни Росії проти України в підручнику названо "захист Донбасу і превентивне забезпечення безпеки Росії". У ньому також ідеться, що "Захід завалив український режим грошима і зброєю", а проти "Росії ввів незаконні санкції".
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