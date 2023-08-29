Окупанти завезли на Херсонщину 7 тонн пропагандистських "підручників": найбільше – з історії

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Перед початком навчального року до "російських" шкіл на Херсонщині завезли 7 тонн пропагандистської літератури. Найбільша кількість підручників – з російської історії за 11 клас", - ідеться у повідомленні.

"Саме ця аудиторія є важливою для росіян, адже ворог готується до мобілізації українців на ТОТ", – додали в ЦНС.

Там зазначили, що в цих підручниках РФ перекладає відповідальність за війну на Україну. Також поширюється теза щодо нібито поширення нацизму в Україні.

Також росіяни завозять на ТОТ шкільні набори, видача яких можлива лише тим дітям, батьки яких оформили паспорти РФ.