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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти намагаються врятувати курортний сезон на ТОТ, обіцяючи субсидії місцевому турбізнесу

18 липня, 2024 четвер
07:03
Війна з Росією

Росіяни провалили курортний сезон на тимчасово окупованих територіях. Зокрема у Бердянську Запорізької області намагаються реанімувати його, пропонуючи "щедрі" субсидії власникам турбізнесу

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Про це повідомляє голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна та рух "Жовта стрічка".

Зокрема активісти руху показали фото з безлюдного тимчасово окупованого Криму.

"Ось як виглядає узбережжя Ялти - занедбані пляжі, порожні набережні та сміття", - пишуть активісти.

А у тимчасово окупованому Бердянську загарбники намагаються реанімувати сезон, зокрема провели "семінар для представників туристичного бізнесу". 

"Окупаційна влада обіцяє "щедрі" субсидії до 10 мільйонів рублів на розвиток туристичної інфраструктури. Але є одна "маленька" умова - реєстрація за російським законодавством. Таким чином, загарбники намагаються легалізувати своє правління та змусити місцевий бізнес працювати в російському правовому полі", - пише голова Бердянської МВА.

  • 17 червня повідомлялося, що Російська Федерація імітує курортний сезон на узбережжі Азовського моря і продає тури до тимчасово окупованих Бердянська й Кирилівки мешканцям Ростова.
Теги:
Україна
Крим
російська армія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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