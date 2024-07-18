Окупанти намагаються врятувати курортний сезон на ТОТ, обіцяючи субсидії місцевому турбізнесу
Росіяни провалили курортний сезон на тимчасово окупованих територіях. Зокрема у Бердянську Запорізької області намагаються реанімувати його, пропонуючи "щедрі" субсидії власникам турбізнесу
Про це повідомляє голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна та рух "Жовта стрічка".
Зокрема активісти руху показали фото з безлюдного тимчасово окупованого Криму.
"Ось як виглядає узбережжя Ялти - занедбані пляжі, порожні набережні та сміття", - пишуть активісти.
А у тимчасово окупованому Бердянську загарбники намагаються реанімувати сезон, зокрема провели "семінар для представників туристичного бізнесу".
"Окупаційна влада обіцяє "щедрі" субсидії до 10 мільйонів рублів на розвиток туристичної інфраструктури. Але є одна "маленька" умова - реєстрація за російським законодавством. Таким чином, загарбники намагаються легалізувати своє правління та змусити місцевий бізнес працювати в російському правовому полі", - пише голова Бердянської МВА.
- 17 червня повідомлялося, що Російська Федерація імітує курортний сезон на узбережжі Азовського моря і продає тури до тимчасово окупованих Бердянська й Кирилівки мешканцям Ростова.
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