Окупанти намагаються врятувати курортний сезон на ТОТ, обіцяючи субсидії місцевому турбізнесу

Про це повідомляє голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна та рух "Жовта стрічка".

Зокрема активісти руху показали фото з безлюдного тимчасово окупованого Криму.

"Ось як виглядає узбережжя Ялти - занедбані пляжі, порожні набережні та сміття", - пишуть активісти.

А у тимчасово окупованому Бердянську загарбники намагаються реанімувати сезон, зокрема провели "семінар для представників туристичного бізнесу".

"Окупаційна влада обіцяє "щедрі" субсидії до 10 мільйонів рублів на розвиток туристичної інфраструктури. Але є одна "маленька" умова - реєстрація за російським законодавством. Таким чином, загарбники намагаються легалізувати своє правління та змусити місцевий бізнес працювати в російському правовому полі", - пише голова Бердянської МВА.