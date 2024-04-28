Окупанти не можуть обійти Часів Яр з флангів, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
Начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков повідомив, що російська окупаційна армія намагається реалізувати тактику обходу з флангів Часового Яру
Про це він розповів в етері Еспресо
"Дійсно, російські окупаційні війська полюбляють штурмувати місто, обходячи населений пункт з флангів. Однак, сьогодні щодо Часового Яру в них ця задача нездійсненна. Оскільки з південного флангу їм заважає Іванівське, де тривають бої, а також Кліщіївка та Андріївка. З північного флангу в окупантів теж немає широкого поля дій. Тому вони не можуть обійти місто з флангів, а намагаються штурмувати Часів Яр напряму", - розповів Калашніков.
За словами офіцера, росіяни одночасно з застосуванням КАБів штурмують позиції Сил оборони
"Окупанти штурмують Часів Яр не на одній ділянці. Вони намагаються проводити штурмові дії на кількох ділянках одночасно. Спочатку вони закидують позиції Сил оборони КАБами. Хоча, якщо брати тактику НАТО, то спочатку працює авіація, а вже потім піхота. В росіян же вже працює разом. Вони одночасно можуть скидати КАБи й штурмувати наші позиції", - додав він.
- 27 квітня у американському Інституті війни повідомили, що російські сили продовжують наступальні операції в районі Часового Яру Донецької області. Ворог може спробувати обійти місто й створити умови для оперативного оточення
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