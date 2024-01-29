Окупанти не полишають планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області, - боєць "Легіону Свободи" Денисов

Про це розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов у етері телеканалу "Еспресо".

"Окупантам треба відновити контроль над кількома важливими логістичними ділянками, які вони втратили. Тому вони не полишають планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області", - повідомив він.

Боєць "Легіону Свободи" розповів про засоби, які зосередила армія РФ на Запорізькій лінії фронту.

“Там достатньо багато ресурсів для того, щоб у режимі 24/7 вести обстріли. Частина з них працює, рухається, обстрілює, підтримує їхню штурмову піхоту. Інші техніку вони використовують як артилерійські установки. У них є різні танки, від Т-55 до більш-менш сучасних, модернізованих, як Т-80. Також на озброєнні у росіян багато самохідних установок та гармат", - зазначив він.

Сили безпеки і оборони України вибивають та знищують росіян, але техніки у росіян на цьому напрямку залишається багато, зауважив Денисов.

"До того ж на Запорізькому напрямку перебуває декілька артилерійських підрозділів РФ. Мотострілкам теж активно надається артилерійське озброєння. Тому в окупантів тут суттєва перевага над нами. Вони мають можливість брати кількістю", - додав він.