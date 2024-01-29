Окупанти не полишають планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
На Запорізькому напрямку окупанти формують штурмові підрозділи, щоб далі проводити наступальні дії та посунути ЗСУ від займаних позицій
Про це розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов у етері телеканалу "Еспресо".
"Окупантам треба відновити контроль над кількома важливими логістичними ділянками, які вони втратили. Тому вони не полишають планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області", - повідомив він.
Боєць "Легіону Свободи" розповів про засоби, які зосередила армія РФ на Запорізькій лінії фронту.
“Там достатньо багато ресурсів для того, щоб у режимі 24/7 вести обстріли. Частина з них працює, рухається, обстрілює, підтримує їхню штурмову піхоту. Інші техніку вони використовують як артилерійські установки. У них є різні танки, від Т-55 до більш-менш сучасних, модернізованих, як Т-80. Також на озброєнні у росіян багато самохідних установок та гармат", - зазначив він.
Сили безпеки і оборони України вибивають та знищують росіян, але техніки у росіян на цьому напрямку залишається багато, зауважив Денисов.
"До того ж на Запорізькому напрямку перебуває декілька артилерійських підрозділів РФ. Мотострілкам теж активно надається артилерійське озброєння. Тому в окупантів тут суттєва перевага над нами. Вони мають можливість брати кількістю", - додав він.
- 29 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку окупантів північніше Приютного Запорізької області.
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