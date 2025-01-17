Окупанти облаштували цивільний об'єкт під військовий штаб у Євпаторії, - Атеш
У тимчасово окупованій Євпаторії росіяни маскують військовий штаб серед цивільної інфраструктури, щоб використати це у провокаціях проти Сил оборони України
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Агент руху розвідав штаб ЗС РФ, який вони обладнали у цивільному об'єкті у Криму.
"Окупанти свідомо намагаються замаскувати його серед громадянської інфраструктури, щоб використати це у провокаціях проти Сил оборони України", - наголосили у підпіллі.
Біля штабу наші агенти зафіксували військову техніку та особовий склад. Також військовослужбовці для переміщень використовують цивільний транспорт.
Партизани підкреслили, що такі дії є злочином російських окупаційних військ та порушенням Женевської конвенції, адже вони наражають на небезпеку громадянське населення.
- Партизанський рух "Атеш" провів розвідку місця дислокації ворожих катерів у тимчасово окупованому Криму. РФ планує перекинути їх на Херсонський напрямок.
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