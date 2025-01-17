Окупанти облаштували цивільний об'єкт під військовий штаб у Євпаторії, - Атеш

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Агент руху розвідав штаб ЗС РФ, який вони обладнали у цивільному об'єкті у Криму.

"Окупанти свідомо намагаються замаскувати його серед громадянської інфраструктури, щоб використати це у провокаціях проти Сил оборони України", - наголосили у підпіллі.

Біля штабу наші агенти зафіксували військову техніку та особовий склад. Також військовослужбовці для переміщень використовують цивільний транспорт.

Партизани підкреслили, що такі дії є злочином російських окупаційних військ та порушенням Женевської конвенції, адже вони наражають на небезпеку громадянське населення.