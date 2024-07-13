Окупанти обстріляли Куп’янський район Харківщини: є поранена

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Об 11:45 під ворожим обстрілом опинилось село Пристін. Там інформація про постраждалих не надходила.

Проте близько 12:00 внаслідок обстрілу селища Куп'янськ-Вузловий загорілось приміщення відділення Нової пошти. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також в результаті ворожих ударів по Куп'янську-Вузловому поранення склом зазнала 39-річна жінка. Їй була надана медична допомога на місці.