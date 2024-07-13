Окупанти обстріляли Куп’янський район Харківщини: є поранена
У суботу, 13 липня, російська армія обстріляла населені пункти Куп’янського району Харківської області, в результаті чого жінка дістала поранення, а також горіло відділення Нової пошти
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Об 11:45 під ворожим обстрілом опинилось село Пристін. Там інформація про постраждалих не надходила.
Проте близько 12:00 внаслідок обстрілу селища Куп'янськ-Вузловий загорілось приміщення відділення Нової пошти. За попередніми даними, постраждалих немає.
Також в результаті ворожих ударів по Куп'янську-Вузловому поранення склом зазнала 39-річна жінка. Їй була надана медична допомога на місці.
- Російські військові атакували Приозерне Херсонського району, в результаті чого загинули дві цивільні жінки, ще двоє людей дістали поранення.
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