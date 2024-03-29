Окупанти перекидають танки в Крим для оборони півострова, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Так за нашою інформацією до Євпаторії, нещодавно, прибув 31 танк, що говорить нам про перекидання цілого танкового батальйону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одному з партизанів вдалося прокомунікувати з одним із офіцерів цього підрозділу: "З діалогу вдалося з'ясувати, що танковий батальйон перекинутий на територію Криму в рамках посилення кримського угруповання".