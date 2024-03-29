Окупанти перекидають танки в Крим для оборони півострова, - "Атеш"
Російські військові перекидають військову техніку, зокрема танки, у тимчасово окупований Крим для майбутньої оборони півострова
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Так за нашою інформацією до Євпаторії, нещодавно, прибув 31 танк, що говорить нам про перекидання цілого танкового батальйону", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одному з партизанів вдалося прокомунікувати з одним із офіцерів цього підрозділу: "З діалогу вдалося з'ясувати, що танковий батальйон перекинутий на територію Криму в рамках посилення кримського угруповання".
- Активісти партизанського руху "Атеш" установили, що російські окупанти готуються до відбиття атак українських диверсійно-розвідувальних груп у тимчасово окупованому Севастополі.
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