Окупанти примусово вивезли в РФ або на ТОТ понад 20 тис. українських дітей, - Лубінець
Україна змогла підтвердити місце перебування 20 тис. українських дітей, яких Росія незаконно та примусово вивезла на тимчасово окуповану територію або до Росії
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Радіо Свобода".
"20 тисяч тільки тих, кого ми підтвердили, (про кого) знайшли інформацію. Основна проблема – це те, що у мене немає механізму, як підтвердити, що такий-то хлопчик чи дівчинка знаходяться в конкретному місці на території РФ або на тимчасово окупованій території України, яких або депортували, або примусово перемістили. Як це зробити?" – розповів омбудсман.
Він зазначив, що надіслав запит у кілька міжнародних організацій, щоб розв'язати цю проблему. Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, а також до Організації об’єднаних націй, однак жодного сприяння не отримав.
За його словами, окрім вивезених дітей, на території РФ перебувають близько 14 тисяч цивільних полонених.
- Раніше Лубінець повідомляв, що Російська Федерація утримує в полоні понад 14 тис. громадян України.
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