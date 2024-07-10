Окупанти примусово вивезли в РФ або на ТОТ понад 20 тис. українських дітей, - Лубінець

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Радіо Свобода".

"20 тисяч тільки тих, кого ми підтвердили, (про кого) знайшли інформацію. Основна проблема – це те, що у мене немає механізму, як підтвердити, що такий-то хлопчик чи дівчинка знаходяться в конкретному місці на території РФ або на тимчасово окупованій території України, яких або депортували, або примусово перемістили. Як це зробити?" – розповів омбудсман.

Він зазначив, що надіслав запит у кілька міжнародних організацій, щоб розв'язати цю проблему. Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, а також до Організації об’єднаних націй, однак жодного сприяння не отримав.

За його словами, окрім вивезених дітей, на території РФ перебувають близько 14 тисяч цивільних полонених.