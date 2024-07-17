Окупанти просунулися біля 4 населених пунктів Донеччини, - DeepState
Російська окупаційна армія має успіхи у Нью-Йорку, Лозуватському, Новоселівці Першій та біля Прогресу
Про це повідомляють аналітики DeepState.
"Ворог просунувся у Нью-Йорку, Лозуватському, Новоселівці Першій та біля Прогресу", - йдеться у повідомленні.
Натомість українські військові відкинули російського противника у районі вулиці Заводської селища Нью-Йорк.
- Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку, водночас росіяни активізувалися на Курахівському напрямку.
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