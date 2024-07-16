Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулося 65 боєзіткнень. Росіяни активізувалися на Курахівському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 65 боєзіткнень. Росіяни активізувалися на Курахівському напрямку

16 липня, 2024 вiвторок
16:59
Війна з Росією Збройні Сили України

Від початку доби 16 липня на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Росіяни активізувалися на Курахівському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 16 липня станом на 16:00.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Сьогодні противник ракетою Х-59 завдав удару по населеному пункту Голінка Чернігівської області.

Разом із тим, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали 12 авіаударів із використанням 25 КАБів. Цілили в райони українських населених пунктів Липці, Вовчанськ, Ветеринарне, Стариця та Вовчанські Хутори, що на Харківщині.

Ситуація на основних напрямках фронту

Крім того, на Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій неподалік Степової Новоселівки, Піщаного, Синьківки, Берестового та Андріївки. Шість боїв закінчилися, ще два тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу Невського та Макіївки. Українські захисники відбили чотири атаки, ще одна - триває.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог сім разів атакував у районах Верхньокам’янського, Переїзного та Північного. Наші воїни шість штурмів відбили, ще одне боєзіткнення - триває.

На Краматорському напрямку загарбники п’ять разів здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили дві атаки росіян поблизу Опитного та Часового Яру, ще три атаки тривають в районі Кліщіївки.

На Торецькому напрямку противник атакував шість разів неподалік Північного, Торецька та Нью-Йорка. Чотири бої завершилися без успіху для окупантів, ще два продовжуються.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша та Уманське. Сили оборони стримують натиск противника та відбили дев’ять атак, п’ять боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку ворог став активнішим - 12 разів атакував поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Вісім боїв завершено, чотири продовжуються.

На Времівському напрямку окупанти двічі атакували позиції наших військ біля Водяного. У результаті боєзіткнень росіяни зазнали невдачі.

На Оріхівському напрямку противник намагався прорвати українську оборону біля Малої Токмачки та Новоандріївки - успіху не мав.

Варто зазначити, що на інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

  • Протягом минулої доби 15 липня російська окупаційна армія втратила щонайменше 1110 військових. Українські бійці також знищили 13 танків і 44 артилерійські системи ворожого війська
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
Краматорськ
Сумщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Вовчанськ
Торецьк
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
15 липня, 2024 понедiлок
Дивна інтрига розгортається навколо можливої передачі Україні шведських винищувачів Gripen. Колонка Сергія Згурця
Артур Смольянінов
15 липня, 2024 понедiлок
У Німеччині росіянин накинувся на актора з РФ Смольянінова, який виступив проти війни
Роман Червінський
15 липня, 2024 понедiлок
Романа Червінського відпустили під заставу
Київ
+33°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 44.62
    Продаж 45.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 липня
18:10
відключення електроенергії
Від двох до чотирьох черг: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 липня
18:06
OPINION
Ігор Луценко
Як Україні говорити з європейськими "правими"?
18:01
Нафтогаз спростував чутки про здорожчання газу для побутових споживачів та назвав термін дії чинного тарифу
17:59
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії затвердив закон про можливості відмови мігрантам у притулку, ухвалений через побоювання дій РФ
17:58
На фото: Київ
У Києві погіршилась якість повітря: КМДА надала рекомендації щодо здоров'я
17:41
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Чехія вироблятиме штурмові гвинтівки Colt та набої в Україні, - Шмигаль
17:29
поїзд_Укрзалізниця
Укрзалізниця повідомила, скільки швидкісних потягів обладнано Wi-Fi
17:13
На ТОТ України ворог використовує медогляди населення як привід для депортації та завозить лікарів із Якутії, - Спротив
17:07
На фото: Тімоті Шаламе
Зірка "Дюни" Тімоті Шаламе зіграє чемпіона з настільного тенісу у фільмі за реальними подіями
17:06
США передали Україні обладнання для гуманітарного розмінування на $5,8 млн
17:05
Ексклюзив
винищувач Mirage 2000
Defense Express: Україна, ймовірно, отримає до 20 винищувачів Mirage-2000 від Франції
16:59
Оновлено
Литва прапор
Литовська компанія оголосила про передачу Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3
16:47
Балаклія. Харківщина. Обстріл
Росіяни на Харківському напрямку минулої доби скинули 36 КАБів, - ОТУ "Харків"
16:43
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Рада скасувала ввізне мито й ПДВ на енергообладнання: у Міненерго пояснили, що це дасть українцям
16:34
Нідерланди_ прапор
Нідерланди висловилися проти цілковитого бойкоту самітів, організованих Угорщиною
16:30
Руслан Ханумак
Скандальний шоумен Ханумак виїхав з України раніше, ніж повідомляє, - ЗМІ
16:28
Російські військові
Партизани виявили в Севастополі центр підготовки ЗС РФ під виглядом школи для водолазів, - "Атеш"
16:26
Верховна Рада
Рада підтримала за основу послаблення відповідальності за самовільне залишення частини
16:06
Кишкова інфекція
В Україні цьогоріч зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції
16:02
OPINION
Костянтин Корсун
Скільки заплатили українці за сумнівну Дію
15:56
Ексклюзив
На Донеччині ворог намагається сформувати котел для ЗСУ, - полковник ЗСУ Селезньов
15:49
МН17
Десята річниця збиття літака MH17: ЄС закликав Росію визнати відповідальність
15:44
Сергій Жадан і Бернар-Анрі Леві
Французький письменник Бернар-Анрі Леві завітав до "Хартії", де служить Жадан
15:41
Володимир Зеленський
Ротація на найважчих ділянках фронту та озброєння: Зеленський провів Ставку
15:39
Предстоятель РПЦ Кирило (Гундяєв)
Агітувати російських солдатів повертатися на передову: РФ відправила на ТОТ нову партію священників
15:35
Партнерський матеріал
онлайн-шахрайство
Як уберегтися від онлайн-шахраїв: адвокат дав кілька дієвих порад українцям
15:31
Дніпрогес
Аби відновити Дніпрогес, Україні знадобиться 3 роки, - гендиректор Укргідроенерго Сирота
15:16
ГУР разом із кіберволонтерами 15 липня атакували майже 100 веб-ресурсів РФ
15:12
Актори серіалу "Дивні дива"
Netflix показав тизер нового сезону серіалу "Дивні дива"
15:08
Андрій Сибіга
"Причетні не залишаться безкарними": реакція МЗС на договори Білорусі з окупаційною владою Криму
15:01
Рада скасувала переведення часу в Україні з зимового на літній
Рада скасувала переведення часу в Україні з зимового на літній
14:32
Віктор Орбан
Євродепутати закликали позбавити Угорщину права голосу в ЄС після візитів Орбана до Росії та Китаю
14:27
Укрпошта анонсувала новий поштовий блок "Олімпійська команда України 2024"
14:23
ракетна атака на Охматдит
Директор Охматдиту спрогнозував, коли лікарня зможе відновити роботу
14:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:08
Постачання боєприпасів, інтеграція в ЄС і НАТО, енергетика: Україна й Чехія проведуть міжурядові консультації у Празі
14:03
Оновлено
Ілюстративне фото
На Херсонщині окупанти атакували бригаду газової служби та поранили старосту Антонівки
14:01
OPINION
Юрій Богданов
Про соціологію і суспільство за мотивами резонансного опитування
13:48
Гарет Саутгейт
Тренер збірної Англії Гарет Саутгейт пішов у відставку
13:48
Збройні Сили України
За самовільне залишення частини у 2023 році засудили понад 1,5 тис. військових, - голова Верховного Суду
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV