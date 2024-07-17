За добу війни в Україні РФ втратила 1110 військових, 11 танків і 43 артсистеми
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1110 військових, 11 танків та 43 артилерійські системи
Про це 17 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 562 510 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8238 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 871 (+9) од,
- артилерійських систем – 15 411 (+43) од,
- РСЗВ – 1120 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 893 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 224 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 741 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 2586 (+9)
Від початку доби 16 липня на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку, водночас росіяни активізувалися на Курахівському напрямку.
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