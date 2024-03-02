"Окупанти щодня відправляють батальйон на штурмові дії": підполковник Чех про бої на Кремінському напрямку

Про це він повідомив в етері Еспресо

"Ми стоїмо на напрямку Терни, де противник атакує силами 20-ї армії. Крайні два тижні ворог намагається прорватись до населеного пункту. Наша задача - стабілізувати фронт на даній ділянці. Ворог атакує навалами, майже не рахуючись із втратами. Десь щонайменше батальйон щодня ворог кидає на штурмові дії, іноді до двох рот. На нашому напрямку можна спостерігати просто цілі кладовища техніки. Було знищено та пошкоджено понад 50 одиниць важкої бронетехніки противника", - розповів Чех.

За словами Чеха, Сили оборони намагаються стабілізувати фронт на цій ділянці.

"Ворог абсолютно не рахується з втратами. Вони продовжують штурмові дії. Ситуація для нас ускладнюється тим, що росіяни мають перевагу в артилерії. Стаціонарна оборона вже не дуже доречна на нашому напрямку. Саме тому, щоб стабілізувати фронт, намагається переходити до штурмових дій по флангах противника", - додав він.