Окупанти в Сєверодонецьку відправляють місцевих "на підвал" за фото та відеозйомку на вулицях, - Луганська ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"В окупованому Сєверодонецьку в певних випадках можна натрапити на неприємності за зйомку фото та відео в місті", - зазначив він.

Так, представники так званої комендатури можуть зупинити, перевірити документи та телефон.

За словами Лисогора, були випадки, коли людей відправляли "на підвал". Водночас тих, хто знімає вулиці відеореєстратором, ніхто не зупиняє.