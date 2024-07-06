Окупанти в Криму бояться "ударного кулака" ЗСУ, тому щодня нарощують оборонні позиції вздовж узбережжя
У тимчасово окупованому Криму партизани фіксують постійне збільшення кількості оборонних позицій російських загарбників уздовж узбережжя півострова
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
"Поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантної операції ЗСУ немає, кількість оборонних недоспоруджень уздовж берегової лінії зростає щодня", - кажуть партизани.
За їхніми словами, у Євпаторії та Ялті російська армія залучає цивільних підрядників до обладнання вогневих, оборонних позицій, "які виглядають дуже карикатурно".
В "Атеш" зазначають, що серед військовослужбовців Росії ходять чутки про те, що Сили оборони України формують, так званий ударний кулак для осіннього прориву у бік Криму та перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку.
Фото: https://t.me/atesh_ua
Фото: https://t.me/atesh_ua
Фото: https://t.me/atesh_ua
- Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що Сили оборони працюють над поступовим зменшенням військової присутності росіян в Криму.
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