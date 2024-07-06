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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти в Криму бояться "ударного кулака" ЗСУ, тому щодня нарощують оборонні позиції вздовж узбережжя

6 липня, 2024 субота
12:59
Війна з Росією

У тимчасово окупованому Криму партизани фіксують постійне збільшення кількості оборонних позицій російських загарбників уздовж узбережжя півострова

Зміст

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантної операції ЗСУ немає, кількість оборонних недоспоруджень уздовж берегової лінії зростає щодня", - кажуть партизани.

За їхніми словами, у Євпаторії та Ялті російська армія залучає цивільних підрядників до обладнання вогневих, оборонних позицій, "які виглядають дуже карикатурно".

В "Атеш" зазначають, що серед військовослужбовців Росії ходять чутки про те, що Сили оборони України формують, так званий ударний кулак  для осіннього прориву у бік Криму та перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку.

Фото: https://t.me/atesh_ua


Фото: https://t.me/atesh_ua


Фото: https://t.me/atesh_ua

  • Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що Сили оборони працюють над поступовим зменшенням військової присутності росіян в Криму.
Теги:
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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