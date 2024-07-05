Росія поступово втрачає контроль над окупованим Кримом, - військовий експерт Селезньов

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Російські окупанти втрачають свою військову присутність в Криму, хоч і відбувається це повільно. В першу чергу тим, що Сили оборони знищують їхні військові обʼєкти на території Криму. Оскільки, коли ворог змушений ховати свої ракетоносії ближче до Новоросійська, то це точно не про військову присутність. Коли ворог втрачає свої ресурсні можливості ППО та ПРО в Криму, то це також не про військову присутність на півострові. Це ослаблення бойових можливостей російських окупантів в Криму. Також варто нагадати й про знищення ворожих складів з боєприпасами, технікою та іншим озброєнням в Криму. Росіяни втрачають основні елементи в Криму, які забезпечують основну міць російської окупаційної армії", - пояснив Селезньов.

Експерт наголосив, що Кримський міст має бути знищений.

"В Силах оборони неодноразово заявляли про те, що 2024 рік буде роком особливої уваги до окупованого Криму. Ворог має відчути, що Крим - це не їхня земля, а українська. Ця земля буде палати під ногами росіян до тих пір, поки останній окупант не залишить територію Криму. І їм варто поспішати. Оскільки Малюк та Буданов вже неодноразово заявляли про те, що конструкція Кримського мосту є зайвою, а отже має бути знищеною. Тому поки вони мають можливість, то можуть покинути наший Крим", - додав він.