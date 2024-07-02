Українські пілоти уразили ворожий склад боєприпасів у Криму
Повітряні Сили ЗСУ в понеділок, 1 липня, вдарили по ворожому складу боєприпасів у Криму
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
За його словами, 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів ворога в Криму.
"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника", - написав Олещук.
- У вівторок, 2 липня, міністерство оборони Росії відзвітувало, що протягом ночі їхні сили ППО нібито знищили низку безпілотників над територіями двох областей РФ й окупованого Криму.
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