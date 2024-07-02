Українські пілоти уразили ворожий склад боєприпасів у Криму

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів ворога в Криму.

"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника", - написав Олещук.