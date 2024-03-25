Окупанти в Маріуполі знищують унікальну історичну пам'ятку - курган Дід, - Андрющенко
Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі знищують екскаваторами історичну пам’ятку V тисячоліття до н.е. - курган Дід
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Росіяни знищують найбільшу історичну пам’ятку не тільки Маріуполя, але України та світу... Розлогий пагорб має сучасну висоту у шість 6 метрів, а його діаметр сягає 70. Курган Дід датують V тисячоліттям до н.е., тобто він набагато старіший за місто і є ровесником Пірамід Єгипту", - написав Андрющенко.
Радник мера опублікував кадри, на яких видно, як російські окупанти знищують історичну пам'ятку міста екскаваторами.
Довідка. Курган Дід - археологічна пам'ятка на північно-західній околиці міста Маріуполь у Центральному районі. Курган відомий ще за старовинними мапами і саме так в них позначене його найменування. Розлогий пагорб має лише науковий та історичний інтерес, адже він є сучасником уславлених у світі пірамід Стародавнього Єгипту. Курган Дід — земляна, але архітектурна споруда. Його створювали свого часу з шматків ґрунту з травою. Яким би великим не був курган, його створювали з родючого ґрунту, чим він і відрізняється від природних пагорбів.
- Ще у серпні 2022 року повідомлялося про намір російських загарбників у Маріуполі знищити курган Дід.
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