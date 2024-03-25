Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти в Маріуполі знищують унікальну історичну пам'ятку - курган Дід, - Андрющенко

Окупанти в Маріуполі знищують унікальну історичну пам'ятку - курган Дід, - Андрющенко

25 березня, 2024 понедiлок
11:05
Війна з Росією Курган Дід у Маріуполі

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі знищують екскаваторами історичну пам’ятку V тисячоліття до н.е. - курган Дід

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни знищують найбільшу історичну пам’ятку не тільки Маріуполя, але України та світу... Розлогий пагорб має сучасну висоту у шість 6 метрів, а його діаметр сягає 70. Курган Дід датують V тисячоліттям до н.е., тобто він набагато старіший за місто і є ровесником Пірамід Єгипту", - написав Андрющенко. 

Радник мера опублікував кадри, на яких видно, як російські окупанти знищують історичну пам'ятку міста екскаваторами. 

Довідка. Курган Дід - археологічна пам'ятка на північно-західній околиці міста Маріуполь у Центральному районі. Курган відомий ще за старовинними мапами і саме так в них позначене його найменування. Розлогий пагорб має лише науковий та історичний інтерес, адже він є сучасником уславлених у світі пірамід Стародавнього Єгипту. Курган Дід — земляна, але архітектурна споруда. Його створювали свого часу з шматків ґрунту з травою. Яким би великим не був курган, його створювали з родючого ґрунту, чим він і відрізняється від природних пагорбів.

  • Ще у серпні 2022 року повідомлялося про намір російських загарбників у Маріуполі знищити курган Дід.
Теги:
Культура
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Петро Андрющенко
Читайте також:
Обстріл Києва 25.03.2024
25 березня, 2024 понедiлок
У Києві пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги: є постраждалі та руйнування
Еммануель Макрон
22 березня, 2024 п'ятниця
"Потрібно знайти баланс": Макрон заявив, що Франція наполягатиме на лімітуванні експорту української пшениці
Папа Франциск
24 березня, 2024 неділя
Папа Франциск не виступив з проповіддю під час меси на католицьку Вербну неділю
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.89
    Купівля 38.89
    Продаж 39.4
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
25 березня
12:22
Польща розгорнула новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю
За дозвіл держави полякам воювати в Україні висловилися 27% респондентів, - опитування RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna
12:18
Оновлено
Обстріл Києва 25.03.2024
У Києві пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги: є постраждалі та руйнування
12:16
імпорт електроенергії
Україна запланувала значний імпорт електроенергії з 5 країн: ситуація в енергосистемі станом на 25 березня
12:04
На фото: Блейк Лайвлі
Блейк Лайвлі перепросила Кейт Міддлтон за те, що висміювала її 
12:01
OPINION
Олексій Панич
Росія як "сліпа пляма" 
11:44
Намагався влаштуватися до Нацполіції, щоб збирати для ФСБ дані про "Гвардію наступу" та підрозділи ЗСУ: жителя Київщини підозрюють у держзраді
11:41
Дмитро Табачник
Мін'юст просить суд конфіскувати майно ексміністра Табачника, заочно засудженого до 15 років тюрми
11:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україну охопило ухиляння від призову, а Польща вимагає пояснень від Росії за порушення повітряного простору. Акценти світових ЗМІ 25 березня
11:29
Ракета
Над Києвом вранці 25 березня знищили дві балістичні ракети РФ
11:23
НАТО
Президенти Латвії та Естонії закликали колег по НАТО повернути обов'язковий призов на військову службу
11:01
Ексклюзив
Наслідки атаки РФ
Поновлення Дніпрогес до проєктного стану потребує років, - гендиректор Укргідроенерго Сирота
10:58
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 березня: скільки коштують долар та євро
10:54
Мобілізація, повістки
Законопроєкт про мобілізацію: комітет ВР продовжив розгляд поправок, на порядку денному – бронювання
10:43
Фуміо Кісіда
У КНДР заявили, що прем'єр Японії Кішіда запропонував зустрітися з Кім Чен Ином уперше за 20 років
10:32
Додаток "Дія"
Українці зможуть через Дію подати заяви в Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією
10:20
На фото: Олівія Колман
Зірка "Корони" Олівія Колман заявила, що заробляла б значно більше, якби була чоловіком
10:00
Служба безпеки України
25 березня - День Служби безпеки України та Благовіщення
10:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Російські НПЗ – законна ціль атаки українських дронів
09:59
Огляд
Макс Ферстаппен
Кінець переможної серії Ферстаппена, останній шанс Вайлдера та найшвидший гол в історії футболу. Головні новини світового спорту за тиждень
09:54
Ексклюзив
Сергій Згурець
Під час останніх повітряних ударів ворог використав ракети, які були нещодавно виготовлені: Згурець про поновлення ракетних атак РФ
09:46
Посол США у Великій Британії Джейн Гартлі
Посол США в Великій Британії заявила, що у разі перемоги в Україні Росія не зупиниться на досягнутому
09:30
Кирило Буданов
Буданов: Росіяни мають розробки морських дронів, але вдало застосували їх лише раз
09:20
Кейт Міддлтон
Китай, Росія та Іран поширюють дезінформацію про принцесу Уельську, щоб дестабілізувати Британію, - The Telegraph
09:09
Оновлено
шахед
РФ атакувала південь України: на Миколаївщині 11 постраждалих, в Одесі - екстрені відключення світла
09:08
Ексклюзив
ЗСУ, військові
Ворог трохи притих - готується до наступу, або економить БК: боєць ЗСУ Ієвлєв про Горлівський напрямок
08:46
Південнокитайське море
Філіппіни викликають посла Китаю через інцидент з обстрілом філіппінського судна
08:37
метро Харків
У Харкові попри блекаут запустили метро
08:33
Ураження десантного корабля РФ "Ямал" у Севастополі
Ураження десантного корабля РФ "Ямал" у Севастополі: ГУР розповіло деталі пошкоджень судна
08:22
США Японія
США планують посилити функції свого командного штабу в Японії на тлі загроз в регіоні, - ЗМІ
08:18
Генерал-майор Віктор Ніколюк
Глава командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ залишив посаду і планує очолити один із напрямків фронту
08:04
OPINION
Ігор Луценко
ІДІЛ — другий після Пригожина "чорний лебідь" Путіну
07:54
Кривий Ріг, російська атака, обстріл
Атака РФ по Кривому Рогу 12 березня: кількість загиблих зросла до шести
07:50
Інфографіка
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Сили оборони за добу ліквідували 11 танків, 22 артсистеми та 640 окупантів, - Генштаб
07:44
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Римський: Знищення енергооб’єктів в Україні загрожує гуманітарною катастрофою
07:42
Учені попередили про серйозні порушення магнітного поля Землі: які наслідки можуть бути
07:04
Ріші Сунак
Британія готує план щодо оборонного потенціалу: він передбачає кошти на ядерну енергетику
06:42
У Ізраїлі заявили, що більше не пропускатимуть конвої з допомогою для Гази від Палестинського агентства ООН
06:35
Александер де Кроо
ЄС має відмовитися від ядерного палива з Росії, - прем'єр Бельгії
06:27
дрон, БПЛА
У Ростовській області сталась пожежа на електростанції: міноборони пише про атаку дронів на регіон
06:22
Майк Джонсон
"Після Великодня": у палаті представників США назвали новий термін можливого голосування за пакет допомоги Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV