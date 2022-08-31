Окупанти планують знищити історичний об'єкт у Маріуполі
Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі мають намір знищити історичну пам'ятку міста — курган Дід
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"МраZота планує знищити одну з головних історичних пам’яток Маріуполя та України – курган Дід по вул. Пилипа Орлика, — написав Андрющенко. - Розлогий пагорб має сучасну висоту у шість метрів, а його діаметр сягає 70.
За його словами, курган Дід датують 5 тисячоліттям до н.е., тобто він набагато старіший за місто і є ровесником пірамід Єгипту. За радянські та пострадянські часи влада його пошкодила. Лише минулого року разом з історичною радою міста вирішили його законсервувати та зберегти.
"Наш спротив передав копії документі, що свідчать про забудову в місці знаходження кургану, що повністю його знищить На нищення кургану призначено цивільного окупанта забудовника Ящук Донат Всеволодович 347900 Ростовская обл., г. Таганрог, пер.Колхозный, 2 кв. 36 тел. 8 961 413 44 51, [email protected] ІПН 615402718555.
"Це ще один злочин проти людства з боку Росії. Так нищиться Історія України. Так нищиться історія світу", - написав радник маріупольського мера.
- 124 серпня у Маріупольському районі партизани підняли прапор України.
- У серпні в ефірі Еспресо депутат міськради Забавін повідомив, що Росія повністю знищила 2 млн кв. м багатоповерхового житлового фонду Маріуполя.
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