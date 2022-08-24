Про це повідомив у телеграмі Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.

"Село Нікольське. Сьогодні. Маріупольська група спротиву привітала українців та нагадала окупантам, що Маріуполь та Маріупольський район - це Україна! Слава Україні!", - написав Андрющенко.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb