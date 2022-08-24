У Маріупольському районі партизани підняли прапор України
Українські партизани продовжують боротьбу на окупованих територіях, цього разу вони вивісили прапор України у Маріупольському районі
Про це повідомив у телеграмі Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.
"Село Нікольське. Сьогодні. Маріупольська група спротиву привітала українців та нагадала окупантам, що Маріуполь та Маріупольський район - це Україна! Слава Україні!", - написав Андрющенко.
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