Окупанти влучили дроном у цивільне авто на Харківщині: поранено трьох людей

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що окупанти обстріляли населений пункт близько 10:25.

Ворожі війська скинули боєприпас з дрона на цивільний автомобіль.

У результаті поранень зазнала 76-річна жінка, її доставили до лікарні. Крім того, двоє чоловіків віком 54 років зазнали контузій та шоку, від госпіталізації відмовились.