Окупанти влучили дроном у цивільне авто на Харківщині: поранено трьох людей
Уранці середи, 9 жовтня, російські окупанти атакували безпілотниками селище Козача Лопань Харківської області і влучили по цивільному автомобілю. Через обстріл троє людей зазнали поранень
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
Зазначається, що окупанти обстріляли населений пункт близько 10:25.
Ворожі війська скинули боєприпас з дрона на цивільний автомобіль.
У результаті поранень зазнала 76-річна жінка, її доставили до лікарні. Крім того, двоє чоловіків віком 54 років зазнали контузій та шоку, від госпіталізації відмовились.
- Раніше, удень 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала навчальний заклад у Куп'янську Харківської області, внаслідок чого постраждали цивільні.
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