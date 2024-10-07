РФ атакувала навчальний заклад у Куп'янську: є поранені
Удень 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала навчальний заклад у Куп'янську Харківської області, внаслідок чого постраждали цивільні
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
"Сьогодні близько 16:00 загарбники завдали удару по місту Куп’янськ. Унаслідок влучання по території навчального закладу вибухове поранення отримали 35-річний чоловік і 57-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
В ОВА зазначили, що потерпілих госпіталізовано.
Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Тип озброєння, яке застосували окупанти, не уточнюється.
Купʼянська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv
Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv
- Напередодні росіяни вдарили FPV-дроном поряд з автобусною зупинкою в Куп’янську, внаслідок чого дістали поранення двоє чоловіків.
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