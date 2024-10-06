Росіяни вдарили FPV-дроном поряд з автобусною зупинкою в Куп’янську: є поранені
Двоє чоловіків дістали поранення внаслідок ворожої атаки FPV-дроном поряд з автобусною зупинкою в Куп’янську на Харківщині
Про це повідомляє Поліція Харківської області.
Зазначається, що вранці 6 жовтня російські окупанти вдарили баражуючим боєприпасом типу FPV-дрон поряд з автобусною зупинкою у Куп’янську.
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"Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення магазину та автомобіль Opel Vectra. Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили в лікарню в місто Харків", - йдеться у повідомленні.
Фото: поліція Харківської області
Фото: поліція Харківської області
На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
"За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", - додали в поліції.
- Станом на 6 жовтня на території Куп’янської громади Харківської області залишається понад 6000 мешканців, серед них одна дитина.
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