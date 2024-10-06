На Куп'янщині залишається понад 6 тис. людей, серед них одна дитина
Станом на 6 жовтня на території Куп’янської громади Харківської області залишається понад 6000 мешканців, серед них одна дитина
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.
Він зазначив, що з 15 вересня, коли в громаді оголосили примусову евакуацію дітей, зі 158 залишилася лише одна дитина.
За словами Беседіна, наразі ведеться робота з батьками, щоб евакуювати цю дитину. Голова МВА припускає, що це вдасться зробити вже завтра.
З-поміж тих, хто лишається в громаді, близько 70-75% - люди похилого віку, яких не беруть жодні аргументи виїхати.
"Аргументація одна - житло, майно, яке набувалося все життя. Але ще раз хочу зазначити, що матеріальні цінності обов'язково компенсовуватимуться державою. Життя та здоров'я, на жаль, ніхто не компенсує. Тому це має бути першочерговим аргументом", - наголосив Беседін.
- Напередодні повідомлялося, що в Купʼянську не залишилося жодного цілого будинку, а росіяни продовжують здійснювати обстріли.
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