На Куп'янщині залишається понад 6 тис. людей, серед них одна дитина

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Він зазначив, що з 15 вересня, коли в громаді оголосили примусову евакуацію дітей, зі 158 залишилася лише одна дитина.

За словами Беседіна, наразі ведеться робота з батьками, щоб евакуювати цю дитину. Голова МВА припускає, що це вдасться зробити вже завтра.

З-поміж тих, хто лишається в громаді, близько 70-75% - люди похилого віку, яких не беруть жодні аргументи виїхати.

"Аргументація одна - житло, майно, яке набувалося все життя. Але ще раз хочу зазначити, що матеріальні цінності обов'язково компенсовуватимуться державою. Життя та здоров'я, на жаль, ніхто не компенсує. Тому це має бути першочерговим аргументом", - наголосив Беседін.