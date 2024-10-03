У Купʼянську немає жодного цілого будинку, - РВА
У Купʼянську в Харківській області не залишилося жодного цілого будинку, а росіяни продовжують здійснювати обстріли
Про це повідомив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері телемарафону.
"Якщо зараз проїхати по місту, ви не побачите жодного цілого будинку. Як мінімум - немає вікон. Є пошкодження дахів, стін. Це не той Куп’янськ, яким він був два роки тому після деокупації. Руйнування продовжуються. Масовані обстріли, які зараз здійснюються, такі, що не дозволяють швидко хоча б законсервувати ті наслідки, які завдані протягом минулого тижня. Безумовно, є проблеми. І людьми не можемо ризикувати", - розповів він.
Також Канашевич зазначив, що комунальники намагаються підтримувати життєзабезпечення Купʼянська, однак з кожним днем робити це важче.
"Є вода. Максимально швидко намагаємося газо-, електропостачання. Люди ще залишаються, попри те, що оголошена обов’язкова евакуація", - додав очільник РВА.
Канашевич також розповів, що на правому березі Купʼянська залишаються близько 3 тис. людей, коли до повномасштабного вторгнення РФ у місті жили 27 тис. мешканців.
- 3 жовтня начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що примусову евакуацію дітей з правобережжя Куп'янської громади завершать найближчим часом.
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