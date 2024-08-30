Окупанти влучили в житловий будинок та адмінбудівлю в Кураховому на Донеччині: є поранені
Окупаційна армія РФ у п'ятницю, 30 серпня, атакувала Курахове на Донеччині, влучивши у житлову триповерхівку, адміністративну будівлю і крамницю. Внаслідок обстрілу щонайменше 5 людей поранені
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Вже сьогодні вдень місто знову потрапило під вогонь Ураганів. Є прямі влучання у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю", - йдеться у повідомленні.
Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, проте Філашкін зазначив, що ймовірно, під завалами також перебувають люди. Триває рятувальна операція.
- Уночі п'ятниці, 30 серпня, російські окупанти влучили у будівлю підприємства у Сумах. У результаті обстрілу загинули щонайменше двоє людей, ще 8 зазнали поранень.
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