Окупанти влучили в житловий будинок та адмінбудівлю в Кураховому на Донеччині: є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Вже сьогодні вдень місто знову потрапило під вогонь Ураганів. Є прямі влучання у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, проте Філашкін зазначив, що ймовірно, під завалами також перебувають люди. Триває рятувальна операція.